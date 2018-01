Descoberta de mecanismo de ação de proteína pode ajudar a tratar câncer

Uma descoberta científica realizada por pesquisadores pelo Instituto de pesquisas clínicas de Montréal (IRCM) será publicada na revista Developmental Cell amanhã. A equipe liderada pelo Dr. Frédéric Charron descobriu o mecanismo de ação necessário para o bom funcionamento da proteína Sonic Hedgehog. Defeitos nesta molécula podem causar várias doenças incluindo o câncer.

Sonic Hedgehog pertence a uma família de proteínas que fornece as informações necessárias para que um embrião desenvolva-se adequadamente. Desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de vários órgãos do corpo, incluindo o sistema nervoso central. Uma interrupção destas proteínas está associada a várias doenças como o cancro.

“Por um lado, certas moléculas viajam através de nossos corpos (no caso a Sonic Hedgehog) e transmitem sinais às células para informá-las como devem operar”. Por outro lado, nossas células possuem receptores que recebem esses sinais. “Os receptores indicam em seguida ao DNA da célula quais genes deve habilitar ou desabilitar para cumprir sua função”, explicou Luisa Izi, membro da equipe e primeira coautora do artigo.

Os pesquisadores estudaram interações entre as moléculas de Sonic Hedgehog e os receptores Boc, Cdon e Gas1 recentemente identificados e encontrados na superfície das células. “Nossa pesquisa mostrou, inesperadamente, que estes receptores eram essenciais para a transmissão do sinal da molécula Sonic Hedgehog”, acrescentou Martin Lévesque, outro primeiro coautor do artigo.

“Interromper a transmissão do sinal da Sonic Hedgehog pode levar a doenças”. Um melhor conhecimento dos receptores Boc, Cdon e Gas1 poderia, por sua vez, ajudar a compreender melhor as patologias associadas com uma sinalização defeituosa desta molécula. “Nossos resultados também poderiam levar a novas vias para o tratamento de determinadas doenças como o cancro”, comentou o Dr. Charron, diretor da unidade de pesquisa em biologia molecular do desenvolvimento neural na IRCM.

