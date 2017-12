Descoberta sobre infecção por herpes pode levar a novos tratamentos

Pesquisadores da Universidade de Sydney, na Austrália, identificaram como as células da pele são infectadas pelo vírus Herpes Simplex (HSV), que causa afta, herpes genital, doença cerebral grave e infecção neonatal. A descoberta pode levar finalmente a uma vacina para a doença.

“A pele representa um importante ponto de entrada, portanto, compreender como as células imunológicas se comportam durante a infecção é de importância vital para os pesquisadores que tentam encontrar uma cura para o HSV”, diz Cheryl Jones, principal pesquisador.

A equipe usou vírus fluorescentes e roedores em que as células do sistema imunológico estavam marcadas com proteína verde fluorescente para observar como o vírus afeta o organismo assim que entra na pele.

Os pesquisadores observaram que o herpes pode afetar células Langerhans, as células imunológicas localizadas na parte superior da pele. Contudo, ao invés de fazê-las sair até os linfonodos para ativar uma resposta imune mais forte, tornam-se pegajosas e morrem.

“Nós também demonstramos pela primeira vez que células-T delta gama na pele podem ser infectadas por HSV tão logo ocorra a infecção”, ressalta Cheryl. “Ainda estamos investigando o efeito disso, mas este trabalho fornece informações importantes para o desenvolvimento de microbicidas e vacinas contra o vírus”.

