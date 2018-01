O diabetes é uma doença caracterizada pelo acréscimo no nível de glicose (açúcar) no sangue devido a uma desregulação metabólica (desequilíbrio das funções de regulação das reações bioquímicas ao nível celular, impedindo a correta produção de energia a ser utilizada para a sintetização de substâncias necessárias ao crescimento e reprodução celular).

A glicose (açúcar) é um carboidrato utilizado como combustível a ser queimado dentro das células para produzir energia. Os carboidratos ingeridos são transformados em glicose no fígado. Então, o açúcar produzido é jogado na corrente sanguínea para ser introduzido nas células. Para tanto, o pâncreas produz a insulina, um hormônio importante que transporta a glicose do sangue para dentro das células. Portanto, a insulina é um regulador dos níveis de açúcar no sangue.

Em pessoas diabéticas, a insulina é produzida em menor quantidade do que a necessária para o metabolismo – em certos casos, ela não chega nem a ser produzida – resultando em acumulação de açúcar no sangue e falta de combustível (pouca produção de energia) dentro das células.

