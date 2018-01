Dieta rica em proteínas pode causar perda de densidade óssea

Sabe aquela famosa dieta das proteínas que “faz milagres”? Pode não ser mesmo uma boa ideia em mulheres que já entraram na menopausa. De acordo com um estudo da Universidade de Purdue, nos EUA, o regime pode estar associado à perda de massa óssea.

O trabalho analisou dois estudos de dietas controladas. No primeiro, 28 mulheres na pós-menopausa (entre 42 e 80 anos de idade) seguiram um regime diário de 750 calorias para perder peso durante 12 semanas. Elas foram separadas em grupos, cada qual consumindo porcentagens diferentes pré-determinadas de vários tipos de alimentos. Os resultados mostram que todas que reduziram calorias perderam peso, mas as que seguiram as dietas ricas em proteínas também perderam densidade óssea.

Novas pesquisas são necessárias para melhor entender como diferentes quantidades e fontes de proteína podem ter impacto sobre a perda óssea. Mesmo assim, os resultados já indicam o caminho mais seguro: antes de começar uma dieta para perder peso, o recomendável é seguir uma alimentação determinada por nutricionistas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

– Pesquisa explica por que algumas pessoas gostam de tanto sal na comida

– Dieta pobre em metionina pode reverter déficit cognitivo do Alzheimer

– Mera presença de carboidratos na boca aumenta força muscular

– Consumo de chocolate diminui risco de ataque cardíaco e derrame

– Mulheres de meia idade precisam de 60 minutos de exercícios diários