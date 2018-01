Duas enzimas podem reforçar terapia contra câncer de pulmão

Duas enzimas “relativamente próximas” podem ajudar no desenvolvimento de novas terapias contra o câncer de pulmão. Experiências com ratos transgênicos realizadas por pesquisadores da Sahlgrenska Academy, da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, mostram que é possível inibir o crescimento celular, diminuir tumores e aumentar a sobrevida por meio da manipulação das proteínas Ras e Rho.

Para que essas proteínas funcionem, elas precisam ser modificadas por enzimas FT e GGT. Muitos laboratórios já começaram a desenvolver substâncias que reduzem a atividade dessas duas enzimas, com o intuito de inibir a função das proteínas Ras e Rho, retardando o desenvolvimento da doença. Entretanto, o tratamento com várias substâncias para bloquear essas duas enzimas geralmente não era específico o suficiente para ser eficaz, o que também dificultava a avaliação por pesquisadores do real potencial dessas enzimas para terapias.

“Por esse motivo, desenvolveram estratégias de genética em camundongos transgênicos, para desligar os genes que codificam o FT e o GGT, permitindo investigar se um bloqueio completo dos mesmos poderia inibir o desenvolvimento do câncer de pulmão, e se isso teria outros efeitos sobre o órgão”, explica a pesquisadora Anna-Karin Sjogren.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os pesquisadores usaram camundongos transgênicos que produzem uma proteína mutante do Ras, que resulta no câncer de pulmão. Primeiro, a produção de FT e GGT no pulmão destes ratos parou quando a equipe desativou os genes relevantes.

“Quando desligamos o gene FT, os ratos desenvolveram menos tumores no pulmão e viveram mais”, explica Meng Liu, co-autor da pesquisa. “Em nível celular, o bloqueio do FT impediu que células tumorais se dividissem. Ao bloquearmos a produção de GGT, vimos os mesmos efeitos: a inibição do crescimento celular, menos tumores e melhora na sobrevida”.

Em experiências em que ambos os genes foram desativados ao mesmo tempo, o número de tumores pulmonares caiu drasticamente, e os ratos viveram bem mais tempo. Isso significa que a ausência dessas duas enzimas não tem qualquer efeito secundário óbvio sobre o órgão, e que as células cancerosas parecem ser mais sensíveis ao tratamento do que as células saudáveis do pulmão. “Nossos resultados mostram que o FT e o GGT são alvos promissores para o tratamento do câncer de pulmão”, ressaltam os pesquisadores. O próximo passo é descobrir se esse bloqueio pode ter efeitos colaterais em outros tecidos do corpo.

Veja também:

– Câncer de pâncreas: composto com quimio pode ser arma potente

– Câncer: descoberto defeito específico que altera produção de proteínas

– “Tentáculos” em células do câncer podem ter papel crucial na metástase

– Célula cancerosa atua em microRNA tornando-se resistente à quimio

– Vários tipos de câncer compartilham as mesmas aberrações genéticas

– Composto natural inibe migração de células de câncer no corpo

– Pesquisadores sintetizam família única de compostos anticancerígenos

– Pacientes com câncer tendem a sofrer menos de Alzheimer e vice-versa