Enigma quente: sol permanece com o mesmo diâmetro há 12 anos

Um grupo internacional de astrônomos, incluindo o pesquisador brasileiro Marcelo Emilio, liderado pela Universidade do Havaí, EUA, descobriu que o tamanho do Sol tem sido constante. O seu diâmetro permaneceu praticamente o mesmo nos últimos 12 anos.

“Esta constante é desconcertante, dada a violência das mudanças que vemos todos os dias na superfície do Sol e as flutuações que ocorrem ao longo de um ciclo solar de 11 anos”, diz Jeff Kuhn, diretor adjunto do Instituto de Astronomia da Universidade do Havaí em Manoa.

De acordo com os pesquisadores, entender o Sol é uma forma de entender também o clima na Terra. Para isso, eles utilizam a sonda Solar and Heliospheric Obsevatory (SOHO) – uma missão não-tripulada da Agência Espacial Europeia e da NASA lançada no final de 1995 para estudar o Sol – para monitorar o diâmetro da nossa estrela gigante. Em breve, repetirão a experiência com o Solar Dynamics Observatory (SDO), lançado em fevereiro.

A equipe espera desvendar o enigma a partir de uma sondagem em escala menor da superfície solar, utilizando o Advanced Technology Solar Telescope (ATST), programado para completar o trabalho em 2017.

“Para ser capaz de prever o que o Sol vai fazer, precisamos de ambos: a visão geral e os detalhes”, explica o pesquisador. “Como os poderosos furacões na Terra que começam com uma brisa suave, os análogos de tempestades terrestres começam no Sol como pequenas torções no campo magnético”.

