Por que terapias de reforço falham contra câncer?

Pesquisadores da Universidade de Cambridge esperam revolucionar o tratamento do câncer após a descoberta de uma das razões pelas quais muitas tentativas anteriores de aproveitar o sistema imunológico para o tratamento de tumores cancerosos falharam. Uma pesquisa publicada na Science revela que um tipo de célula do estroma, encontrada em muitos tipos de câncer que expressam a ativação de fibroblastos (FAP) da proteína alfa, desempenha um papel importante na supressão da resposta imune em tumores cancerosos, restringindo o uso de vacinas e outras terapias que dependem do sistema imunológico do corpo para trabalhar.

A equipe também descobriu que, se destruírem estas células em um tumor, a supressão imunológica é aliviada, permitindo que o sistema imunológico controle o tumor previamente não controlado. “Encontrar as células específicas dentro da mistura complexa de estroma câncer, que impede a destruição imune, é um passo muito importante”, afirmam os professores de Cambridge Douglas Fearon e Sheila Joan Smith. “Além disso, estudar como essas células agem pode contribuir para a melhoria das terapias imunológicas, permitindo-nos diminuir os obstáculos que o câncer tem construído”.

Vacinas criadas para alertar o sistema imunológico a atacar células cancerosas em tumores têm criado uma resposta imunológica no corpo, mas, inexplicavelmente, quase não afetam o crescimento dos tumores. Imunologistas especializados em tumores suspeitam que dentro do microambiente tumoral a atividade celular do sistema imunológico é suprimida de alguma forma, mas até agora eles têm sido totalmente incapazes de inverter essa supressão.

A nova pesquisa lança luz sobre o motivo de a resposta imune ser suprimida. O estudo constatou que pelo menos um componente imunossupressor é contido dentro de células de tecido normal (chamados de células do estroma) e o câncer é coagido a ajudar na sua sobrevivência. A célula específica analisada expressa uma proteína única, muitas vezes associada a uma cicatrização – fibroblastos de ativação da proteína alfa (FAP). As células FAP são encontradas em muitos tipos de câncer, incluindo câncer de mama e câncer colorretal.

A fim de determinar se células FAP do estroma contribuem para a resistência de um tumor à vacinação, os pesquisadores criaram um modelo de camundongo transgênico que lhes permitiu destruir as células FAP. Quando as células FAP foram destruídas em tumores de ratos com carcinoma pulmonar (dos quais apenas 2% das células do tumor são FAP), os pesquisadores observaram que o câncer começou a “morrer” rapidamente.

“Esses estudos são em camundongos, e embora haja muita coincidência entre o camundongo e o sistema imunológico humano, nós não sabemos a importância destes achados em seres humanos, até que sejamos capazes de interromper a função do tumor de células FAP do estroma em pacientes com câncer”, afirma Fearon. Por este motivo, a equipe planeja agora avaliar os efeitos do esgotamento das células FAP num modelo de camundongo mais semelhante ao de câncer humano, e examinar células FAP em tumores humanos.