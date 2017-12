Equipe explora imunomoduladores naturais que atuam no diabetes 1

A King’s College London, na Inglaterra, vai liderar uma pesquisa para um novo tratamento do diabetes tipo 1 com a ajuda de pesquisadores de mais oito países europeus. O objetivo é indicar imunomoduladores naturais que consigam atuar no processo imunológico que destrói as células produtoras de insulina, observado em diabéticos.

A investigação, financiada pela NAIMIT (Natural immunomodulators as a novel immunotherapies for type 1 diabetes), irá unir esforços dos principais cientistas europeus da área da genética para a análise de células do pâncreas, células dendríticas, e outras, permitindo o desenvolvimento de novas terapias e intervenções clínicas.

O diabetes Mellitus tipo 1 é uma doença autoimune caracterizada pela destruição de mediadores imunológicos das células beta (células endócrinas do pâncreas, responsáveis pela síntese e secreção do hormônio insulina, que regula os níveis de glicose no sangue). A incidência da doença em crianças aumenta cerca de 3% ao ano. O diabetes tipo 1 é uma das doenças metabólicas mais comuns entre os jovens. É uma das grandes ameaças à saúde global, embora atualmente os cientistas tenham feito avanços consideráveis para interferir no processo.

Apenas a intervenção na atuação de um antígeno específico poderá garantir uma imunomodulação benéfica com alterações imunológicas mínimas. Neste projeto, os pesquisadores propõe uma intervenção adaptada com interferência mínima no sistema imunológico, buscando a proteção e restauração das células beta por meio de uma sólida compreensão da doença.

