Equipe rastreia placas amiloides no cérebro de paciente com Alzheimer

O estudo de um caso no Instituto Karolinska está lançando luz sobre o curso patológico da doença de Alzheimer. Os pesquisadores conseguiram rastrear as placas de amiloides do cérebro de um paciente durante a progressão da doença e após a morte.

Uma característica patológica da doença de Alzheimer é o acumulo de proteína beta-amiloide no cérebro, formando placas. No entanto, não se sabe ainda como diagnosticar o problema antes da formação destes acúmulos no cérebro. Mais: não se sabe se as placas são de fato a principal causa da doença ou que função patogênica é desempenhada por outras mudanças no cérebro.

O primeiro PET scan do mundo de placas amiloides em um paciente vivo com o composto amyloid-binding 11C-PIB foi realizado em 2002 pela professora Agneta Nordberg, no Instituto Karolinska, em um paciente de 56 anos de idade portador da doença de Alzheimer. Os pesquisadores então acompanharam o paciente no decorrer da doença, com exames de PET regulares e testes de memória. Depois que o paciente morreu, a equipe realizou análises patológicas e neuroquímicas do tecido cerebral.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A análise dos resultados combinados, que são agora publicados na revista Brain, fornece uma visão detalhada de como a doença de Alzheimer se desenvolve. Por exemplo, os resultados mostram que altas concentrações de placas de amiloides foram descobertas num estágio inicial da doença, quando o paciente sofreu perda de memória leve. Os níveis se mantiveram inalterados durante o curso da doença, em contraste com a diminuição cada vez maior do metabolismo energético no cérebro – que também foi medido utilizando PET, quando a memória do paciente deteriorou-se gradualmente.

Uma conexão anteriormente desconhecido, descoberta no estudo, é que o maior acúmulo de placa bacteriana é acompanhado por uma redução no número de neurônios receptores nicotínicos no cérebro. Esses receptores são fundamentais para a função de memória, e esta nova descoberta demonstra que os receptores são afetados no início do desenvolvimento da doença. Além disso, alterações inflamatórias foram mensuradas em regiões do cérebro com baixos níveis de placas que indicam que as neuroinflamações relacionadas à doença de Alzheimer podem ter uma causa diferente e evoluem em diferentes estágios da doença em comparação com a de acúmulo de amiloide. Estudos sobre isto estão sendo realizados em pacientes vivos usando tecnologia PET.

Hoje, mais de mil pacientes em todo o mundo passaram por tomografias para medir as concentrações de amiloide no cérebro. O PIB-PET foi recentemente recomendado como primeiro biomarcador diagnóstico clínico para descobrir a doença de Alzheimer, seguindo as diretrizes de diagnóstico estabelecidas pela American Alzheimer’s Association. No entanto, se os clínicos estão adquirindo mais conhecimentos sobre a importância destes exames PET, um acompanhamento dos resultados obtidos a partir de estudos PET realizados devem ser feitos no tecido cerebral de pacientes falecidos.

“Se combinarmos exames diferentes, seremos capazes de afirmar que as mudanças complexas ocorrem ao mesmo tempo no cérebro durante o desenvolvimento da doença de Alzheimer”, diz a professora Nordberg. “Nosso estudo mostra a nova, a moderna tecnologia de imagem, conhecida como imageamento molecular, que torna possível descobrir a doença numa fase precoce. Isto abre novas oportunidades para o diagnóstico precoce, compreensão das causas da doença e para identificar os pacientes que podem responder bem à futura terapia de Alzheimer”.