Estimulação do cérebro pode ajudar paciente meses após AVC

Pesquisadores da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, mostraram pela primeira vez que a estimulação cerebral combinada a exercícios de reabilitação simples podem ajudar pacientes a recuperarem movimentos do braço e das mãos vários meses após um acidente vascular cerebral.

“Esta pesquisa mostra que é possível induzir o cérebro a ser mais receptivo aos exercícios de reabilitação, permitindo que reaprenda a controlar bem o movimento”, diz Winston Byblow, um dos responsáveis pelo estudo. “A deficiência nos membros superiores é muito comum após um acidente vascular cerebral, e pode ter um grande impacto na qualidade de vida das pessoas e em suas independências”.

Como muitos pacientes que sofreram AVC tendem a precisar de uma reabilitação para voltar a andar e falar, o movimento dos braços e das mãos é considerado muitas vezes menos relevante. Neste sentido, o novo estudo dá esperança para quem sofre com deficiências permanentes em membros superiores depois de meses do acidente vascular cerebral.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A equipe trabalhou com dez participantes que tinham deficiência nos braços e mãos após seis meses do AVC. Foram submetidos a estimulação magnética no crânio, em áreas associadas ao controle dos movimentos de membros superiores. Após as sessões, alternadas com exercícios padrão de reabilitação, as pessoas mostraram melhoras significativas em tarefas como levantar um objeto como o dedo indicar e o polegar (que exigem destreza manual e coordenação de músculos ao longo do tecido do braço).

“A ideia de reequilibrar o cérebro tem sido defendida por muitos pesquisadores, mas nossos estudos mostram que o lado afetado do cérebro contribui para a recuperação de alguma forma”, explica Bylblow. “É frequentemente aceito que devemos focar o lado saudável do cérebro durante a reabilitação, mas estudos mostram que não é tão simples assim. Há um grande potencial inexplorado no lado danificado do cérebro, e não se trata apenas de recusar o lado sadio para forçar o lado afetado para trabalhar mais”.

O artigo mais recente sobre o estudo foi publicado na revista Stroke.

Veja também:

– “Marca-passo do cérebro” pode ser criado em alguns anos

– Método pode predizer recuperação da fala após acidente vascular cerebral

– Estudo mostra que microvasos podem “limpar” bloqueios no cérebro

– Até 30% dos casos de derrame podem envolver jovens e crianças

– Substância encontrada no vinho tinto pode proteger contra danos do acidente vascular cerebral

– Médicos podem prever melhor os efeitos do AVC com nova técnica

– Terapia recupera toda a função motora em ratos após acidente vascular