Renda maior traz satisfação maior, mas NÃO garante felicidade

Uma pesquisa com mais de 136 mil pessoas em 132 países mostra que a satisfação pode aumentar conforme aumenta a renda, mas, definitivamente, o dinheiro não garante a felicidade. Os resultados da análise dos dados recolhidos na pesquisa Gallup World Poll aparecem este mês no jornal Personatily and Social Psychology.

Pode parecer estranho que pessoas vejam uma associação entre renda e nível de contentamento, mas, na realidade, a correlação entre dinheiro e sentimentos positivos seja pequena – e esteja muito mais relacionada a fatores como sensação de ser respeitado, ter autonomia, apoio social e um trabalho gratificante.

“Este estudo mostra que tudo depende de como você define a felicidade, porque se você olhar para a vida com satisfação, você avalia sua vida como um todo, vendo uma correlação muito forte entre renda e felicidade para todos”, diz Ed Diener, professor de psicologia da Universidade de Illinois e cienistas sênior da organização Gallup, que conduziu o estudo global sobre felicidade.

Para chegar a estas conclusões, a equipe do Gallup World Poll realizou pesquisas sobre diversos assuntos em uma amostra representativa de pessoas em 2005 e 2006. Os participantes foram submetidos a entrevistas ao telefone nas áreas mais ricas ou foram entrevistados em casa nas regiões rurais ou em desenvolvimento. De acordo com o time, estas pessoas representam 96% da população mundial, já que refletem a diversidade das realidades culturais, econômicas e políticas ao redor do globo.

