Deficiência de vitamina D pode desencadear doença autoimune

Um novo estudo mostra que a deficiência de vitamina D pode estar relacionada com o desenvolvimento e severidade de algumas doenças autoimunes de pulmão. O pneumologista Brent Kinder, MD, diretor do Interstitial Lung Disease Center da University of Cincinnati e principal pesquisador do estudo, diz que as deficiências de vitamina D encontradas afetam o desenvolvimento de outras doenças autoimunes, como lúpus e diabetes tipo 1.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Nós quisemos ver se a falta de vitamina D seria também observada em pacientes que tem diagnóstico de doença autoimune pulmonar intersticial (ILD) e se ela foi associado à redução da função pulmonar”, ressalta Kinder. Alguns pacientes com ILD primeiro descobrem que têm uma doença indiferenciada do tecido conjuntivo, uma doença inflamatória crônica autoimune que afeta múltiplos sistemas orgânicos, mas não é desenvolvido o suficiente para que os médicos facilmente reconheçam e classifiquem.

Doenças autoimunes ocorrem quando o corpo produz células anormais que se transformam no corpo e atacam os principais órgãos e tecidos. As doenças do tecido conjuntivo incluem lúpus, esclerodermia, polimiosite, vasculite, artrite reumatóide e síndrome de Sjogren. “A ILD é um grupo de doenças que afetam principalmente os tecidos dos pulmões ao invés das vias respiratórias, como asma e enfisema”, explica Kinder. “Isso causa cicatrizes nos pulmões, tornando mais difícil de diagnosticar e tratar do que outros tipos de doenças de pulmão, e muitas vezes é fatal.

Os pesquisadores avaliaram 118 pacientes do banco de dados da UC ILD Center, 67 com doença do tecido conjuntivo relacionada à ILD e 51 com outras causas de fibrose pulmonar, para níveis séricos de 25 -hidroxivitamina D, que indicam os níveis de vitamina D no organismo. Em seguida, eles avaliaram a associação entre esses níveis séricos e as condições dos pacientes. Em geral, aqueles com ILD de tecido conjuntivo relacionadas à doença foram mais propensos a ter deficiência de vitamina D – 52% x 20% – e insuficiência -79% x 31% de outras formas de ILD. Neste mesmo grupo de pacientes, a redução dos níveis séricos de 25-hidroxivitamina D estava fortemente associados à redução da função pulmonar.

“Estes resultados sugerem que existe uma elevada prevalência de deficiência de vitamina D em pacientes com ILD, particularmente aqueles com doença do tecido conjuntivo”, diz Kinder. “Portanto, a vitamina D pode ter um papel no desenvolvimento de doenças do tecido conjuntivo relacionados à ILD e o agravamento da função pulmonar dos pacientes.

Kinder acrescenta que, se estes resultados forem confirmados e a suplementação de vitamina D se mostrar eficaz em ensaios clínicos, isto também pode proporcionar um tratamento mais natural, de baixo custo para a doença. “A vitamina D é conhecida por ser um elemento crítico na dieta para a saúde dos ossos e da pele”, diz ele. “Agora, estamos aprendendo que ela pode mudar potencialmente o tratamento para melhora da ILD, ao contrário de outras terapias mais tóxicas”.

autoimmune

Kinder adds that if these results are confirmed and vitamin D supplementation be effective in clinical trials, this could also provide a more natural, low cost for the disease. “Vitamin D is known to be a critical element in the diet for healthy bones and skin,” he says. Now this

A new study shows that vitamin D deficiency may be related to the development and severity of some autoimmune diseases of the lung. The pulmonologist Brent Kinder, MD, director of the Interstitial Lung Disease Center at the University of Cincinnati and lead study investigator, says that deficiencies of vitamin D found affect the development of other autoimmune diseases such as lupus and type 1 diabetes.

Study shows that vitamin D deficiency can trigger disease lungs