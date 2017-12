Fêmea de mosca acasala mais com promessa de alimentos abundantes

As fêmeas de pequenas moscas-das-frutas, ou drosófilas, controlam suas vidas sexuais, de acordo com um estudo conduzido pela Universidade de Oxford, Inglaterra, e divulgado recentemente.

Os resultados da pesquisa demonstram que acasalar acarreta um custo para as fêmeas. Além de gastar energia para produzir ovos e armazenar espermas de cada acasalamento, os espermas contêm proteínas que reduzem o tempo de vida das fêmeas estudadas.

A quantidade de vezes com que a fêmea concorda em acasalar-se com mais machos depende do nível de insulina, que responde pela ingestão de alimentos. Portanto existe uma relação entre nutrição e sexo, já observada também em outros animais em estudos anteriores.

Os pesquisadores das universidades de Oxford, East Anglia e Imperial College de Londres, Reino Unido, mostraram que drosófilas com mutações que inibem a resposta da insulina diminuem o número de vezes de acasalamento.

A diminuição de resposta da insulina faz com que estas fêmeas se sintam esfomeadas o tempo todo e se comportem como se estivessem em um ambiente de escassez alimentar, mesmo havendo abundância de comida disponível.

Processos semelhantes foram observados em diferentes animais, incluindo mamíferos e possivelmente primatas. Conexões entre má nutrição e baixa fertilidade humana já foram relatadas.

Uma questão levantada pelo estudo diz respeito ao envelhecimento. Estudos com moscas e ratos sugerem que é possível estender a duração da vida útil.

Este estudo sugere que uma vida longa e saudável pode ser obtida reduzindo as taxas de acasalamento, mediante mudança do comportamento sexual.

