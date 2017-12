Fêmeas com múltiplos parceiros garantem sobrevivência da espécie

Você já deve ter ouvido discursos calorosos sobre as necessidades biológicas do homem, ou participado da leva que defende a ideia de que indivíduos do sexo masculino têm, “por natureza”, uma disposição para procurar sempre novas parceiras. Mas parece que o inverso é verdadeiro: pesquisadores da Universidade de Liverpool e Universidade Exeter, na Inglaterra, mostram que a promiscuidade entre as fêmeas é essencial para a sobrevivência da espécie. É por este motivo que entre tantos animais, indivíduos femininos superam o risco para acasalarem com diversos machos.

O fenômeno, conhecido como “poliandria”, ocorre na maioria das espécies animais – dos insetos aos mamíferos. Mais crias representam menor risco de extinção, já que a probabilidade de gerarem filhotes heterozigotos é maior (pois passarão cromossomos X e Y). Fêmeas só possuem cromossomos X, mas, em alguns machos, o cromossomo Y morre no espermatozoide antes da fertilização em função de uma distorção sexual do cromossomo SR. Esta “falha” pode ser passada para seus descendentes, prejudicando a evolução da espécie.

Para o estudo, os pesquisadores trabalharam com a mosca Drosophila pseudoobscura. Deram às fêmeas a oportunidade de acasalarem com vários parceiros. Outras eram restritas a apenas um companheiro. Observaram depois várias gerações da população. Após 15 gerações, cinco de 12 populações monogâmicas foram extintas, em consequência da prevalência feminina. Nenhuma das populações em que fêmeas tiveram a chance de ter múltiplos parceiros acabaram.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O estudo mostra como ter múltiplos parceiros pode suprimir a difusão do cromossomo SR. Isso ocorre porque os machos que carregam o cromossomo SR produzem apenas metade dos espermatozóides de machos normais. Quando a fêmea copula com diversos parceiros, os espermatozóides competem para fertilizar os ovos – e os de cromossomo SR tendem a perder a competição ao longo da evolução.

Veja também:

– Abelhas preferem flores com néctar que possui nicotina e cafeína

– Sobrevivência dos “fofinhos” prova teoria de Darwin

– Tamanho do Homo floresiensis pode ser mesmo resultado de seleção natural

– Macacos bonobos dividem tudo e vivem “juventude eterna”

– Borboletas com gene duplicado enxergam e possuem cores UV nas asas

– Insetos e crustáceos têm origem em ancestral comum