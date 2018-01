Fundo do poço: frotas pesqueiras transformam habitats antigos em desertos

O oceano profundo é o maior ecossistema do planeta. Porém, continua amplamente inexplorado. Quanto mais desvendamos os seus mistérios, mais descobrimos quão único este mundo estranho realmente é. Longe de ser uma simples planície árida, o fundo do mar alberga habitats e formas de vida complexos que desafiam a imaginação.

Mas este mundo silencioso está longe de estar a salvo. Tendo reduzido as reservas de peixe em águas superficiais, as frotas pesqueiras industriais estão, agora, estendendo as redes às profundezas. Os arrastões lançam à água redes do tamanho de campos de futebol. Afundadas por enormes portas de aço e com grandes rodas à frente, são arrastadas pelo fundo do oceano. Estas redes de arrasto transformam habitats antigos em desertos.

Fonte: Greenpeace