Gatilho que comanda o início da divisão celular é desvendado

Embora o processo de divisão celular seja bem entendido, o conhecimento de como ele é disparado ainda é incerto. Cientistas formularam duas hipóteses na tentativa de explicar o fenômeno sem, contudo, chegarem a um consenso. Recentemente uma terceira hipótese parece conciliar as duas anteriores. Ela foi levantada pelo bioengenheiro Lingchong You da Universidade de Duke, EUA, e demonstrada em estudo por sua equipe. As conclusões poderão trazer uma nova luz para a compreensão dos mecanismos que disparam doenças marcadas pela multiplicação descontrolada de células, como o câncer.

Um dos dois modelos vigentes para explicar a divisão celular, diz que o início da divisão para qualquer célula específica é apenas um evento aleatório. O segundo modelo assume que há diferenças intrínsecas entre as células que permitem a algumas iniciar o processo antes de outras.

A equipe descobriu que um circuito de genes específicos, conhecido como Rb-E2F, tem a capacidade singular de comandar o início da divisão celular de algumas células, ao mesmo tempo em que envia outra ordem para outras células permanecerem “descansando”. O Rb-E2F é um circuito de genes de dois estados, presente em todas as células que pode “ligar” e “desligar” células idênticas simultaneamente.

Segundo You, este “circuito de genes específicos atua como uma chave para dizer a uma célula em uma população idêntica para se ativar ou desativar – algumas respondem imediatamente, outras não”. “Ao olhar para os elementos-chave deste circuito de genes que está determinando quando uma célula entra no processo de divisão, podemos conciliar as duas escolas de pensamento e isto pode nos ajudar a entender melhor este aspecto fundamental da biologia celular.”

