Manipulação de gene recém-descoberto pode salvar vidas

Um estudo da Universidade de Purdue, EUA, mostra que aumentar ou diminuir a função de um gene recém-descoberto no milho poderia salvar muitas pessoas no mundo: o teor de vitamina A aumentaria de forma a reduzir significativamente os casos de cegueira e mortalidade infantil, problemas que afetam entre 250 e 500 mil crianças anualmente.

A ideia de Tobert Rocheford, responsável pelo trabalho, é escolher os milhos de cores mais fortes – que possuem níveis elevados de carotenoides (entre eles o beta-caroteno, que se converte em vitamina A durante a digestão) para produzir uma linhagem potente.

O gene beta-caroteno hidroxilase 1 (crtR-B1) altera o beta-caroteno em milhos de forma a reduzir sua atividade. Através de um processo conhecido como hidroxilação, o beta-caroteno é convertido em outros carotenoides que podem reduzir a quantidade de pró-vitamina A criada pela digestão, ou eliminá-la completamente do organismo. Reduzir a função deste gene seria uma forma de diminuir a hidroxilação.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Alelos fortes aumentam a função do crtR B1, impulsionando o processo de hidroxilação – o que cria mais zeaxantina. A zeaxantina é um micronutriente que pode proteger contra a degeneração macular, a principal causa de cegueira em pessoas em pelo menos 50 países industrializados.

Por meio da descoberta, seria possível produzir uma linhagem de milho com muita zeaxantina para atender às demandas de países desenvolvidos e outra, com função do gene crtR-B1 reduzida, para aumentar a quantidade de vitamina A ingerida por crianças em países em desenvolvimento.

Veja também:



– Atenção com interação entre vitamina e analgésico deve ser redobrada

– Segredo do churrasco e da saúde pode realmente estar no tempero

– Esteroide encontrado no extrato de romã aumenta contrações uterinas