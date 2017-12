Gravidez dobra chances de um homem ser infectado por HIV durante relação

Mulheres jovens em idade reprodutiva têm um risco maior de contrair HIV do que seus parceiros; gestantes têm um risco ainda maior. Agora, um novo estudo mostra que a gravidez pode ser uma circunstância perigosa para o homem também: as chances de contrair a doença dobram se a parceira sexual é infectada e está grávida.

O estudo realizado pela Universidade de Nairobi, Quênia, e Universidade de Washington em Seattle, EUA, envolveu 3321 casais em que um dos parceiros era HIV positivo e o outro não. Os resultados sugerem que mudanças biológicas decorrentes da gestação podem estar associadas ao risco maior de o parceiro ser infectado. Entre uma das explicações, estaria a transformação do sistema imunológico na mulher. Entretanto, outras pesquisas ainda precisam confirmar a hipótese.

Os pesquisadores acompanharam 1085 casais em que o homem estava infectado e 2236 casais em que a mulher foi infectada para compreender as diferentes circunstâncias e determinantes que podem contribuir para a propagação da doença. Durante dois anos, 823 gestações ocorreram, permitindo à equipe examinar a fundo fatores de risco para o HIV durante a gravidez.

Os resultados foram apresentados na Conferência Internacional de Microbicidas, em Pittsburgh, nos EUA, evento que reúne até o dia 25 de maio mais de mil participantes de 47 países, com o objetivo de discutir novas abordagens para a prevenção do HIV – entre elas, o uso de microbicidas, ou seja, substâncias que, aplicadas no interior do reto ou da vagina, poderiam proteger contra infecções.

