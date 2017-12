Grupo de moléculas que combate metástase e infecções é descoberto

Uma equipe liderada por pesquisadores da Universidade East Anglia, na Inglaterra, descobriu um novo grupo de moléculas que pode ajudar o organismo a combater a metástase e outras doenças. As novas moléculas são derivados sintéticos de uma substância natural conhecida como UDP-Galactose, que bloqueia a atividade de um grupo de enzimas conhecida como glicosiltransferases (usadas por células para converter açúcares simples em cadeias alongadas de açúcar, estruturadas e ramificadas).

Muitas células biológicas – incluindo células do câncer e células de bactérias – são literalmente cobertas por uma casca de açúcar. Esta “roupa” influencia a forma como as células se comunicam com o ambiente e outras células. Por exemplo: quando um câncer se espalha pelo organismo ou uma bactéria se infiltra em seu hospedeiro humano, muitos dos contatos entre as células são feitos por meio desta superfície “açucarada”.

Para formar as complexas estruturas de açúcar que decoram sua superfície, a célula depende das glicosiltransferases para juntar açúcares individuais em blocos. Os pesquisadores descobriram que derivados sintéticos de UDP-galactose bloqueiam essas enzimas efetivamente.

De acordo com os resultados, os pesquisadores acreditam que as novas moléculas podem ser usadas na intervenção de processos biológicos nocivos, como a metástase e infecções bacterianas. “Nossos resultados também fornecem uma estratégia de como desenhar e melhorar inibidores no futuro”, ressalta Gerd Wagner, autor do estudo.

Um artigo sobre o trabalho foi publicado hoje no Nature Chemical Biology.

Veja também:



