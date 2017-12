"Guardiões" do cromossomo são suscetíveis a danos por radiação UV

Pesquisadores da Universidade de Yale, nos EUA, mostraram que os telômeros, sequências repetidas de DNA no final dos cromossomos, são bem mais suscetíveis a danos por radiação ultravioleta. Estas regiões protegeriam o corpo contra o câncer e envelhecimento celular prematuro, mas são bem mais frágeis do que outras partes do corpo contra raios UV.

“Este dano não é reparado”, explica Douglas Brash, professor de radiologia terapêutica, genética e dermatologia de Yale e autor sênior do estudo. “É como se a célula decidisse adiar a manutenção dos telômeros”.

Ao longo da vida, os telômeros vão se desgastando conforme as células do corpo se dividem. Esta fragilidade deixa o corpo mais propenso a problemas, com um aumento de risco para o câncer. As extremidades do cromossomo passam a ficar mais curtas e as células começam a envelhecer, deteriorando-se e morrendo finalmente.

Em função de toda esta importância no organismo, os pesquisadores supunham que os cromossomos e os telômeros em particular tivessem um mecanismo de defesa bastante robusto. Para testar a hipótese, a equipe então bombardeou células humanas com radiação ultravioleta, encontrando dez vezes mais danos nos telômeros.

Uma resposta muito agressiva para corrigir os danos nas pontas dos cromossomos poderia desencadear problemas ainda maiores: rupturas no interior das cadeias duplas da DNA, por exemplo. Os pesquisadores especulam que esta seria uma das explicações para a incapacidade dos telômeros serem reparados após danos com os raios UV.

