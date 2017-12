Identificados dois genes associados ao câncer de esôfago

Pesquisadores da Universidade de Rochester, nos EUA, identificaram dois genes que são amplificados nos piores casos de câncer de esôfago, fornecendo dados que podem ajudar o desenvolvimento de novos tratamentos para a doença. O estudo, conduzido pelo professor de cirurgia no James P. Wilmot Cancer Center, Tony Godfrey, foi publicado no Clinical Cancer Research.

O trabalho explorou anormalidades do cromossomo que condicionam baixas taxas de sobrevivência nos casos de adenocarcinoma esofágico, o tipo mais comum de câncer no esôfago – que ocorre na junção do estômago e esôfago. A doença, considerada rara há duas décadas, é hoje a que mais cresce nos Estados Unidos, em partes em função da obesidade e doenças do refluxo gastroesofágico. Embora a sobrevida global para pacientes em estágio inicial varie de 70 a 80%, a maioria dos casos é descoberta quando o câncer já se espalhou.

Lupa no cromossomo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O laboratório de Godfrey coletou amostras de tumores de 116 pacientes com a doença e então usou modernas ferramentas de análise molecular – conhecidas como tecnologias de microarrays – para analisar o DNA do tecido. O objetivo era estudar conhecidas regiões do cromossomo associadas ao adenocarcinoma esofágico e observar os subonjuntos de genes envolvidos na malignidade que também poderia ser marcadores da sobrevida do paciente. A compreensão mais aprofundada de “marcadores genéticos” é importante na medida em que contribui para a criação de terapias alvejadas – que destinam-se a inibir ou bloquear o efeito de oncogenes quimicamente.

Estudos prévios sobre a doença mostraram uma cópia extra de uma sequência de DNA na região do cromossomo 7q21. Contudo, a equipe agora afirma ter mapeado a região pela primeira vez com resolução suficiente para identificar seis genes no núcleo da parte amplificada, comparando isso aos resultados do paciente. A equipe ainda está focada em dois genes – CDK6 e CDK4 -, cuja participação no crescimento de células de câncer no esôfago já foi comprovada experimentalmente.

CDK4 e CDK6

Ao que parece, ambos os genes CDK4 e CDK6 fazem a mesma coisa: contribuem para a doença. Entretanto, o CDK4 está localizado na região cromossômica 12q13. Sua expressão é elevada em pacientes com adenocarcinoma esofágico, mas pode ser atribuído a outras alterações genéticas.

Ao trabalhar com a atividade dos dois, independentemente ou em combinação, deram especial atenção à CDK6 – associado a uma pior sobrevida no linfoma de células T e dois tipos de câncer de cérebro comuns: gliomas e meduloblastomas. O CDK6 é um conhecido regulador do ciclo celular e, assim, os pesquisadores teorizaram que, se conseguissem encerrar sua atividade, a proliferação do câncer cessaria.

Mal acompanhado

As experiências realizadas levaram à descoberta de que o CDK6 não age completamente sozinho, e que a combinação com o CDK4 é um marcador mais preciso de sobrevida do que a amplificação de um gene em particular. Sabendo que uma droga experimental (conhecida como PD-0332991) tinha ambos como alvos, testaram o medicamento em laboratório em células de câncer do esôfago, descobrindo que ela inibe os processos do ciclo celular envolvidos na malignidade.

“Nossos dados fornecem evidências diretas de que a CDK4 e CDK6 são fortes preditores de sobrevida e que a segmentação dessas moléculas é uma opção viável de tratamento”, afirma Godfrey. “Embora ainda tenhamos muito trabalho a fazer, estamos animados sobre os excelentes progressos nos esforços para encontrar melhores tratamentos para o câncer esofágico”.