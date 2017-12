Melhor de 2010: organização elege imagem de hiperparatireoidismo

A SNM, uma organização científica e médica internacional dedicada a aumentar a consciência pública sobre a imagem molecular na saúde, escolheu a melhor imagem de 2010. A representação de uma condição conhecida como hiperparatireoidismo foi a vencedora.

“A cada ano, a SNM escolhe uma imagem que exemplifica a maioria as pesquisas de ponta de imagem molecular atualmente, assim como ilustra o potencial da imagem molecular para fornecer aos médicos um componente crítico para a detecção e o diagnóstico da doença”, explica Michael M. Graham, integrante da organização.

A imagem do ano é o resultado de uma combinação de tomografia por emissão de fóton único (SPECT) com angiografia CT de alta resolução, que aponta o funcionamento anormal do adenoma paratiroidal e de artérias que o alimentam. Com esta informação, médicos podem determinam a exata localização e tamanho da anormalidade e planejar uma cirurgia minimamente invasiva, reduzindo o tempo do procedimento e diminuindo os riscos do paciente.

