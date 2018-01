Imagem do WISE revela ‘arco-íris circular’ no universo

Uma nova imagem captada pelo telescópio espacial Wise (Wide-field Infrared Survey Explorer), na NASA, mostra um arco-íris circular – como uma colorida auréola – ao redor de uma estrela que explodiu na nebulosa IC 443.

Quando estrelas morrem, estouram em grandes explosões que emitem ondas de choque. Estas ondas de choque varrem e esquentam a região em volta, com o gás e a poeira, resultando no que é chamado de supernova. A supernova identificada deve ter explodido entre 5 e 10 mil anos atrás.

Para chegar a estas conclusões, a luz infravermelha foi codificada por cores no WISE para revelar o que os olhos não podem ver: as cores diferem principalmente porque os materiais ao redor do que sobrou da supernova variam em termos de densidade. Quando as ondas de choque atingem estes materiais, diferentes gases são lançados para liberar uma misturas de ondas infravermelhas.

O remanescente do invólucro da supernova a nordeste, é visto como uma meia lua cor de violeta, composta por folhas de filamentos que emitem luz a partir do ferro, neônio, silício e átomos de oxigênio gasoso e partículas de poeira aquecida por uma onda de choque viajando a cerca de 100 quilômetros por segundo, ou 223,700 mph.

O menor o invólucro austral, visto em cores brilhantes e azuladas, é constituído de touceiras e principalmente nós que emitem luz a partir do gás hidrogênio e poeira aquecida por uma onda de choque que viaja com menor velocidade, cerca de 30 quilômetros por segundo. No caso do invólucro austral, a onda de choque está interagindo como uma nuvem densa nas proximidades. Esta nuvem pode ser observada como o pó esverdeado cortando a nebulosa de noroeste a sudeste.

A IC 443 pode ser encontrado perto da estrela Eta Geminorum, que fica perto de Castor, um dos gêmeos da constelação de Gemini.