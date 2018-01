Indivíduos com histórico de asma e eczema têm menos risco de câncer

Um estudo epidemiológico realizado pela Universidade de Montreal e Universidade McGill, no Canadá, mostra que pessoas que sofrem de asma e eczema têm um risco menor de desenvolver câncer. Homens que sofrem de irritação na pele têm menos chances de desenvolver câncer de pulmão, e indivíduos com histórico de asma têm menos tendência a desenvolver câncer de estômago.

“Asma e eczema são alergias provocadas por um sistema imunológico hiper-reativo, um estado que pode permitir que células anormais sejam eliminadas de forma mais eficiente, reduzindo assim o risco de câncer”, explica Marie-Claude Rousseau, do Instituto Armand-Frappier e co-autor do trabalho.

Os pesquisadores analisaram as informações coletadas em um estudo sobre exposição no trabalho e risco de desenvolver câncer realizado entre 1979 e 1986, envolvendo mais de 3 mil homens entre 35 e 70 anos de idade diagnosticados com câncer e um grupo de controle com 512 pessoas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Embora o estudo não permita identificar fatores específicos associados à asma ou eczema, responsáveis pela redução do risco para o câncer, as conclusões oferecem uma nova abordagem de investigação para mecanismos moleculares e imunológicos envolvidos na estimulação da resposta do corpo a ameaças. Este conhecimento é de extrema importância para o desenvolvimento de tratamentos mais eficazes e prevenção do câncer.

Os resultados foram publicados no Annals of Allergy, Asthma & Imunnology.

Veja também:

– Estatinas podem reduzir risco de recorrência de câncer de próstata

– Cercando o câncer: melanoma pode ser retardado pela “adição” de gene

– Transplante de células-tronco pode ser alternativa contra leucemia

– Suplementos de óleo de peixe podem reduzir em até 32% risco de câncer

Leia mais sobre: câncer.