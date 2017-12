As inscrições para o Prêmio Jovem Cientista estão abertas até 30 de junho. Em sua 24ª edição, o tema será “Energia e meio ambiente – soluções para o meio ambiente”. Os interessados podem disputar nas categorias Graduado, Estudante de Ensino Médio, Orientador e Mérito Institucional.

O prêmio, criado em 1981, é resultado de uma parceria entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Grupo Gerdau, a Fundação Roberto Marinho e Eletrobrás. Seu objetivo é incentivar a pesquisa no Brasil, de forma a buscar soluções para problemas encontrados no cotidiano.

Os três primeiros colocados em cada categoria receberão R$ 20 mil, R$ 15 mil e R$ 10 mil, respectivamente. Os estudantes do ensino superior receberão R$ 10 mil, R$ 8,5 mil e R$ 7 mil. Vencedores do ensino médio ganham computadores e impressora.

Além disso, os três primeiros das categorias Graduado, Estudante do Ensino Superior e Estudante do Ensino Médio poderão receber bolsas de estudo do CNPq, desde que atendam aos critérios normativos. E o primeiro colocado dessas categorias participará da 62ª Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em 2010, com o objetivo de expor suas pesquisas.

Assim como na edição anterior, também serão concedidos R$ 30 mil para cada instituição vencedora na categoria “Mérito Institucional” e o pesquisador homenageado com “Menção Honrosa” receberá R$ 15 mil e uma placa alusiva.

Mais informações: www.jovemcientista.cnpq.br