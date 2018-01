Maconha poderia ser usada para tratar doenças autoimunes

Fumar maconha pode desencadear a supressão das funções do sistema imunológico, fazendo com que seus usuários fiquem mais suscetíveis a certos tipos de câncer e infecções. De acordo com pesquisadores da Universidade da Carolina do Sul, nos EUA, este mesmo processo poderia auxiliar pacientes com doenças como a artrite e esclerose múltipla.

“Acreditamos que a chave para esta supressão é um único tipo de célula imunológica, que só foi realmente identificada por imunologistas, chamada de células supressoras mieloides derivadas, ou MDSCs”, diz Prakash Nagarkatti, responsável pelo estudo publicado no European Journal of Immunology. O trabalho teve como foco um grupo de compostos encontrado no interior da planta cannabis, incluindo a THC.

Enquanto a maioria das células do sistema imunológico luta contra infecções e canceres, as MDSCs suprimem a resposta do corpo ativamente. Sabe-se que o número destas células é maior em pacientes com câncer, e acredita-se que elas também podem suprimir o sistema imunológico contra o tratamento da doença, promovendo o crescimento do tumor. A equipe demonstrou que os canabinoides podem induzir o aumento de MDSCs por meio da ativação dos receptores canabinoides.

“Nossa pesquisa demonstra pela primeira vez que os canabinoides da maconha podem ativar um único tipo de célula imunológica, e o trabalho desta célula é suprimir a resposta imune”, ressalta Nagarkatti. Como doenças como o lúpus, esclerose múltipla, alergias e artrite são caracterizadas pela resposta imune acelerada, destruindo as próprias células saudáveis e tecidos do corpo, a maconha poderia então brecar a resposta imune.

“Canabinoides da maconha podem nos presentear como uma faca de dois gumes: por um lado, devido à sua natureza imunossupressora, pode causar o aumento da suscetibilidade ao câncer e infecções; entretanto, pesquisas adicionais destes compostos podem propiciar a oportunidade de tratar um grande número de distúrbios clínicos para os quais a supressão da resposta imune é realmente benéfica”, explica o pesquisador.

