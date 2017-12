Mais um gene associado à leucemia linfoide aguda é identificado

Pesquisadores da Bélgica descobriram um novo fator no desenvolvimento de leucemia linfoide aguda, uma doença que afeta principalmente crianças. Nas células dos pacientes, o gene PTPN2 para de funcionar, permitindo que as células cancerosas sobrevivam mais e se multipliquem depressa.

Até agora, alguns fatores têm sido associados com um risco aumentado de desenvolver leucemia linfóide aguda. Entretanto, sabe-se que a doença é resultado de erros que ocorrem em vários genes simultaneamente. Ao fornecer evidências genéticas e funcionais do papel supressor de tumor no PTPN2, o trabalho indica mais uma combinação possível para o surgimento da doença – um elemento crucial no desenvolvimento de futuras terapias mais eficazes.

O trabalho foi realizado por pesquisadores do instituto VIB e K.U. Leuven

.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Papel supressor de tumor

Em alguns pacientes com leucemia, os pesquisadores observaram que o gene PTPN2 foi corrompido no DNA, causando a proliferação das células cancerosas. Além disso, o gene foi identificado como um regulador negativo da atividade de uma quinase específica.

Além das conclusões específicas para a leucemia linfoide aguda, o estudo fornece novos entendimentos sobre o desenvolvimento do câncer em geral, já que erros de quinases e fosfatases (enzimas conhecidas por alternar funções celulares específicas) e há muito tempo associados ao cancro, podem em conjunto reforçar os efeitos cancerígenos.

O que é a leucemia

A leucemia interrompe a formação de células brancas do sangue na medula, comprometendo a defesa do organismo contra vírus e bactérias. O paciente fica suscetível a infecções. A doença pode ocorrer de várias maneiras, e uma dela é como leucemia linfoblástica aguda de células-T.

Veja também:

– Álcool na gravidez aumenta risco de leucemia mieloide aguda

– Descoberta mutação responsável por casos de leucemia mieloide aguda

– Decitabina pode atuar contra leucemia mieloide aguda em idosos