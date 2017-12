Mecanismo que provoca inflamação na asma é identificado por pesquisadores

Pesquisadores da Escola de Medicina de Indiana, nos EUA, identificaram um mecanismo que provoca a inflamação na asma e outras doenças. A descoberta pode levar a novos tratamentos para o controle de reações alérgicas.

A equipe bloqueou a produção de uma proteína reguladora em laboratório que atua no processo inflamatório (como, por exemplo, a secreção do muco no pulmão): a substância IL-9. Ela é encontrada em quantidades elevadas em pessoas alérgicas.

“Há o aumento da produção de IL-9 em pacientes com doenças alérgicas – asma, ecezma”, explica Mark Kaplan, professor de pediatria, microbiologia e imunologia. Um tipo específico de células T (responsáveis pela “luta” do nosso corpo contra invasores: vírus, bactérias, tumores) é responsável pela produção da IL-9, mediante a atuação de um fator chamado PU.1 .

A partir da descoberta, pesquisadores acreditam que futuramente o controle da ativação do PU.1 possa levar ao bloqueio de reações inflamatórias em pessoas alérgicas.

