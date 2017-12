Medicamento barato e não-tóxico pode ser arma contra glioblastoma

Um medicamento barato e relativamente não-tóxico pode ser a maior arma contra um raro e agressivo tipo de câncer de cérebro: o glioblastoma. Uma equipe da Universidade de Alberta, no Canadá, acaba de publicar um artigo que mostra que o composto dicloroacetato (DCA) age contra o crescimento do tumor em seres humanos.

O DCA contém ácido dicloroacetico, uma simples e pequena molécula usada geralmente no tratamento de crianças com uma rara doença metabólica. Em 2007, Evenagelos Michelakis – responsável pela pesquisa atual, ao lado de Kenn Petruk -, mostrou algumas evidências de que a droga poderia alterar o metabolismo de um câncer, “enganando” células cancerosas em relação à produção de energia e as levando ao “suicídio”.

Entretanto, todas as evidências tinham sido coletadas em laboratório. Agora, o time de pesquisadores consegue relatar o sucesso em experiências com pacientes. Além de diminuir tumores, o medicamento parece ter estacionado a doença. A equipe também verificou que o uso é ainda mais eficaz quando combinado com a quimioterapia.

