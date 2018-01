Relaxante muscular pode ajudar a tratar o alcoolismo

Um medicamento que é normalmente prescrito como relaxante muscular está se mostrando eficiente para tratar o alcoolismo, de acordo com um estudo em roedores realizado pela Universidade da Califórnia em São Francisco, nos EUA. A chlorzoxazona, um remédio aprovado pela FDA (Food and Drug Administration), diminui significativamente o consumo de álcool em um modelo de ratos “beberrões”.

Os pesquisadores descobriram que entre os animais induzidos a beber grandes quantidades de bebida, o remédio ativava os canais de potássio (SK) nos neurônios, o que faz com que eles se tornem menos excitáveis. A ação da droga ocorre no núcleo accumbens, uma região do cérebro que em roedores e em seres humanos faz parte do sistema de recompensa que afeta o desejo por álcool e outras substâncias viciantes.

A equipe também descobriu que ratos que habitualmente bebem muito têm menos canais SK em seus neurônios. Quando os canais restantes são ativados, a excitabilidade do núcleo accumbens foi desligada e isso, por sua vez, suprimiu o consumo de álcool. Os pesquisadores acreditam que a medicação possa funcionar entre pacientes que não conseguem largar o vício ou que não tomam os remédios existentes por conta dos efeitos adversos. “Isto pode funcionar para um alcoólatra que está em abstinência, e que está indo bem, mas que durante um período crítico ou estressante corre o risco de voltar a beber”, explica Woody Hopf, professor assistente de neurologia na universidade.

O próximo passo agora é um estudo clínico, que pode começar em pouco tempo, já que a clorzoxazona já é aprovada como um medicamento.

The next step is a clinical study, which may begin soon, as chlorzoxazone is already approved as a drug.