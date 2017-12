Meninas com anorexia nervosa têm mais gordura na medula óssea

Pessoas que sofrem de anorexia nervora têm altos níveis de gordura na medula óssea. É o que indica uma pesquisa realizada pelo Hospital Infantil de Boston, EUA. Ressonâncias magnéticas dos joelhos de 20 meninas com o distúrbio e 20 de meninas saudáveis da mesma idade mostram a nova descoberta.

“É um contra-senso que uma jovem magra com quase nenhuma gordura subcutânea armazene gordura na medula óssea”, diz a endocrinologista Catherine Gordon, pesquisadora sênior do estudo.

No estudo, imagens de ressonância magnética do joelho foram observadas por radiologistas que desconheciam o quadro clínico dos pacientes. O teor da gordura das meninas com anorexia pode ser visualizado pela “medula amarela” e menos da metade de “medula vermelha”, saudável, em seus joelhos – observado tanto no osso inferior da coxa (fêmur) e na tíbia superior (tíbia). Os mesmos resultados foram observados em roedores com sinais clínicos semelhantes aos da anorexia nervosa em estudo anterior de Clifford Rosen.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Trabalhos anteriores também mostraram que alterações hormonais, comuns em casos de desnutrição, acionam as células-tronco da medula óssea a se diferenciarem para células de gordura (adipócitos), ao invés de células formadoras de osso (osteoblastos). O resultado de pesquisas com jovens e roedores parece explicar por que a anorexia nervosa leva à perda de massa óssea, muitas vezes ao ponto de desenvolver osteoporose e fraturas.

A formação óssea é lenta em meninas com anorexia, o que é considerado um problema adicional, já que elas estão crescendo. Entretanto, a desnutrição causada pelo distúrbio alimentar faz com que a medula pare de produzir células necessárias para acompanhar esta necessidade do corpo – aumentando o número de células de gordura.

Agora, os pesquisadores planejam novos estudos para tentar descobrir como e por que isso acontece. Uma das hipóteses é de que o corpo tente armazenar energia e preservar o calor. Anoréxicos geralmente desenvolvem hipotermia, causada pela falta da gordura (um isolante térmico do organismo) e frequentemente são internados com temperaturas extremamente baixas no corpo.

Catherine também gostaria de ver de perto como a gordura na medula óssea está associada à densidade óssea, e se medir a gordura com exames não-invasivos poderia ser uma forma de testar a eficácia de terapias hormonais para incrementar a massa óssea.

Veja também:

– Dietas ricas em metionina podem aumentar risco de Alzheimer

– Peso ao nascer tem diminuido nos EUA nos últimos 15 anos

– Parcela significativa de obesos mórbidos não tem um pedaço do DNA