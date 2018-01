Mineral muito antigo e inexistente na Terra é encontrado em meteorito

Uma equipe de cientistas anunciou a descoberta do novo mineral, denominado krotite, um dos mais antigos formados em nosso Sistema Solar. Ele é o componente principal de uma inclusão incomum inserida em um meteorito (NWA 1934) encontrado no noroeste da África. Essas substâncias são conhecidas como inclusões refratárias. Acredita-se que sejam os primeiros materiais planetários formados em nosso sistema solar há mais 4,5 bilhões de anos, portanto, antes da formação da Terra e de outros planetas.

Este grão específico foi apelidado carinhosamente de “Cracked Egg” (Ovo Rachado) por sua aparência. Dr. Harold C. Connolly Jr. e o estudante Stuart A. Sweeney Smith da Universidade da Cidade de Nova Iorque (CUNY), em cooperação com o Museu Americano de História Natural (AMNH), reconheceram pela primeira vez que o grão é um tipo muito especial, conhecido como uma inclusão refratária rica em alumínio e cálcio. (“Refratários” porque remetem ao fato de estes grãos conterem minerais que são estáveis à temperatura muito alta, o que atesta a sua provável formação como muito primitivos, condensados de alta temperatura da nebulosa solar).