Parada cardíaca: mais vidas podem ser salvas apenas com massagem torácica

Reconsidere o que você aprendeu nas aulinhas de primeiros socorros: ao tentar salvar uma vítima de parada cardíaca, o melhor mesmo é ficar apenas com a parte que aprendeu sobre massagens cardíacas. É que um dos principais especialistas em ressuscitação cardiopulmonar dos EUA afirma que a respiração boca a boca pode não ser uma boa ideia para quem não é suficientemente treinado para a tarefa.

As conclusões do perito estão de acordo com a última declaração da American Heart Association (AHA), publicada em 2008, em que recomenda para espectadores despreparados apenas a compreensão no peito. Em um editorial que acompanha o novo estudo, a ser publicado no New England Journal of Medicine, o cardiologista Myron “Mike” Weisfeld, médico-chefe do Hospital Johns Heopkins diz que o menos pode ser melhor nestes casos. Ou seja: fique mesmo focado na massagem. Mais vidas poderão ser salvas.

Os dois estudos foram realizados entre 2004 e 2009 envolvendo mais de 3 mil homens e mulheres que necessitaram de massagem cardíaca. Os pesquisadores concluíram que as taxas de sobrevivência de pessoas que receberam compressão torácica foram similares as de indivíduos que foram instruídos a fazer a massagem padrão e a respiração de emergência.

“É muito importante compreender que os pacientes deste estudo eram adultos e que para a maioria das crianças que sofre de parada cardíaca, como vítimas de afogamentos, devemos fazer a respiração de emergência”, ressalta Weisfeldt, ex-presidente da AHA. Adultos que sofrem de insuficiência cardíaca súbita aguda, doença pulmonar crônica grave ou asma podem precisar de uma respiração boca a boca também. Mas, para quem não é bem treinado, as compressões no tórax pode garantir a vida até que a ambulância chegue.

Novas diretrizes devem recomendar uma constante de cem compressões por minuto no peito, com menos ênfase na respiração.

