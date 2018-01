NASA identifica cinco planetas gigantes fora do Sistema Solar

Pesquisadores da NASA anunciaram ontem os cinco primeiros exoplanetas – planetas que estão além do Sistema Solar – identificados pelo telescópio espacial Kepler , agora chamados de Kepler 4b, 5b, 6b, 7b e 8b. As observações contribuem para o entendimento de como sistemas planetários se formam e evoluem a partir de gás e discos de poeira que formam tanto as estrelas como seus planetas.

Conhecidos como “Júpiter Quente”, em função da massa elevada e temperatura extrema, os exoplanetas encontrados variam em tamanho, sendo maiores do que Júpiter. Têm órbitas variando entre pouco mais de três e pouco menos de cinco dias. As temperaturas variam entre 2.200 e 3 mil graus Celsius, mais quentes do que a lava derretida – e mais quentes portanto do que a vida, como conhecemos, poderia suportar. Todas as estrelas orbitadas por estes exoplanetas são maiores e mais quentes do que o Sol.

Para os pesquisadores, é apenas uma questão de tempo para que o telescópio consiga identificar também planetas menores com órbitas mais duradouras, mais similares ao que acontece em relação à Terra e o Sol.

Missão Kepler

Lançada no começo de março de 2009 na Flórida, a Missão Kepler observa continuamente e simultaneamente mais de 150 mil estrelas. O instrumento utilizado, o fotômetro, já mediu centenas de marcas que seriam possíveis planetas, e que estão sendo analisadas.

O Kepler procura por sinais de planetas medindo o brilho das estrelas. Quando planetas passam pela frente ou se movimentam, parte da luz emitida pela estrela é bloqueada. O tamanho do planeta pode então ser avaliado a partir do “buraco” na luz e a sua temperatura estimada a partir das características da estrela que orbita, bem como o tempo de órbita.

O telescópio Kepler vai continuar suas operações no espaço até novembro de 2012, procurando por planetas menores do que a Terra, incluindo aqueles cujas estrelas que orbitam possibilitariam a existência de água em estado líquido na superfície do planeta.