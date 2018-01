Rara erupção solar é observada pela NASA

NASA divulgou ontem imagens de erupção solar com ejeção de massa coronal impressionante. A imagem foi captada pelo Observatório Solar de Dinâmicas SDO (sigla em inglês) na madrugada de ontem.

Segundo relato, o Sol desencadeou uma erupção de magnitude média M-2, uma tempestade de radiação menor de classe S-1 e uma espetacular ejeção de massa coronal provenientes do complexo de mancha solar 1226-1227. A grande nuvem de partículas pipocou para cima e caiu de volta cobrindo uma área de quase metade da superfície solar.

A imagem mostra o pico da flama registrado com ultravioleta extrema da grande erupção de gás frio. Ela é singular, porque em muitos lugares da erupção parece haver material mais frio – com temperaturas menores que 80 mil graus Celsius.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quando visualizada no Observatório Heliosférico Solar (SOHO) em gráficos coronários, o evento mostra o plasma brilhante e as partículas de alta energia reverberando do Sol. De acordo com os modelos da NASA, essa ejeção de massa coronal (CME) está se movendo à velocidade de 1400 km/s em direção a Terra.

A CME deve dar um golpe certeiro no campo magnético terrestre durante a tarde de 8 de junho ou 9 de junho. Observadores do céu de alta latitude devem ficar alertas para auroras quando a ejeção chegar.