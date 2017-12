Nova espécie de ancestral humano é identificada por antropólogos

A nossa árvore genealógica cresceu um pouquinho mais com a identificação de outra espécie de ancestral humano, obtida a partir de análises de partes de um crânio encontrado décadas atrás na África do Sul por pesquisadores da Universidade de New South Wales, na Austrália.

Batizada de Homo gautengensis, é a primeira espécie reconhecida do gênero. Embora os fósseis indicassem que o indivíduo pertencia ao gênero Homo, não se enquadrava em nenhuma classificação anterior.

Darren Curnoe, antropólogo responsável pela descoberta, afirma que a novidade – ao lado do Australopitheus sediba, recentemente descoberto – contribui para o número de espécies humanas contabilizadas, fornecendo mais dados ainda sobre a complexa e incrível história evolutiva do homem.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:



– Estudo revela que homens modernos cruzaram com neandertais

– Pesquisadores identificam novo ancestral direto do Homo erectus

– Tamanho do Homo floresiensis pode mesmo ser resultado de seleção natural

– Moléculas altruístas podem ter ajudado na formação das primeiras formas de vida