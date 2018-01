Nova turbina eólica com anemômetro é capaz de prever direção e intensidade dos ventos

Os ventos parecem soprar a favor de muita gente nos próximos anos: a Riso DTU, laboratório para energia sustentável da UniversidadeTécnica da Dinamarca, fez os primeiros testes com a turbina eólica com anemômetro (equipamento utilizado para medir a velocidade do vento) a laser construído no girador. O objetivo do projeto é aumentar a geração de eletricidade. A grande novidade é que os resultados mostraram que a engenhoca é capaz de prever a direção dos ventos, rajadas e turbulências.

O novo sistema a laser, chamado LIDAR, permite que o anemômetro perceba o vento antes mesmo de ele soprar. Prevendo onde e com que intensidade vai chegar, a turbina pode otimizar trabalho ajustando as lâminas para se tornar mais eficiente de acordo com o vento. Isso também contribui para que o aparelho dure mais tempo.

Espera-se que a tecnologia aumente a produção de energia em 5%, principalmente porque permite o uso de pás maiores. Além de mais lucro, a novidade pode reduzir as emissões de CO2 em 25 mil toneladas até 2025, se cada turbina for equipada com o LIDAR. Combinada com lâminas inteligentes, pode ainda aumentar sua longevidade.