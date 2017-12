Novo dinossauro é descoberto por paleontólogos nos Estados Unidos

Fãs do filme Jurassic Park podem comemorar: paleontólogos norte-americanos descobriram uma nova espécie de dinossauro a partir de fósseis encontrados no Dinosaur National Monument, um parque no estado de Utah, Estados Unidos. O Abydosaurus mcintoshi, como foi nomeado, pertence ao grupo de gigantes herbívoros de pescoços imensos e cauda longa, quatro patas e pouca habilidade para mastigar que antes qualificavam os Braquiossauros.

O trabalho para retirar os ossos do terreno de arenito de 105 milhões de anos não foi nada fácil, mas a manobra rara valeu a pena. Os pesquisadores conseguiram recuperar quatro cabeças e dois crânios intactos – sendo que até hoje, apenas oito das mais de 120 variedades de saurópodes foram recuperados completamente.

A descoberta é uma verdadeira façanha, já que as cabeças destes animais eram muito mais leves do que o crânio de mamíferos, pois possuíam o pescoço muito longo. Seus crânios eram feitos de finos ossos ligados por tecidos moles, o que dificulta o trabalho de paleontólogos – desfazendo-se rapidamente após a morte.

A análise dos ossos indica que o dinossauro tem uma ligação mais próxima com o Brachiosaurus, que viveu na Terra há 45 milhões de anos. Além disso, pode fornecer boas pistas sobre como estes gigantes se movimentavam pela Terra atrás de alimentos, pois poucos fósseis puderam fornecer boas interpretações dos saurópodes do pescoço para cima.

Os crânios estão temporariamente expostos no Museu de Paleontologia da Brigham Young University, EUA, onde visitantes podem ainda ver como os pesquisadores conseguiram reorganizar os ossos do Abydosaurus.

