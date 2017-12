Campanha contra aquecimento global ganha novos animais-propaganda

Faz tempo que o urso polar levanta a bandeira contra o aquecimento global. Mas agora a Wildlife Conservation Society (WCS) anunciou novos parceiros para a campanha. Mais uma dúzia de espécies e grupos está sendo seriamente afetada pelo desflorestamento e mudanças climáticas.

Entre os novos garotos-propaganda estão Bicknell’s Thrush, um pássaro cujo ninho é feito em alturas elevadas nas montanhas do nordeste da América do Norte; os flamingos, grupo de aves de habitat úmido do Caribe, América do Sul, Ásia e África; o Golfinho de Irrawaddy, uma espécie costeira que depende do fluxo de água doce dos estuários asiáticos; o boi almiscarado, espécie que fica nas tundras árticas; a tartaruga-de-pente, altamente vulnerável a mudanças de temperatura (águas mais quentes resultam em mais filhotes do sexo feminino, o que pode afetar a sobrevivência das espécies em longo prazo).

Ainda acha exagerada a preocupação com o aquecimento global?