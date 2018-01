Luz UV é o segredo das nuvens de água quente ao redor de estrelas

Em 2001, astrônomos descobriram uma inesperada nuvem de água quente em torno da estrela IRC+10216. A evidência intrigou cientistas, já que a água não seria realmente algo óbvio em estrelas de carbono. A explicação poderia estar na evaporação de cometas ou planetas anões conduzida pelo calor da mesma.

Agora, no entanto, o observatório espacial Herschel revelou que o segredo é mesmo a luz ultravioleta. A água é quente demais para ser proveniente de corpos celestes congelados. De acordo com os pesquisadores, isso poderia explicar por que estrelas que estão morrendo são envoltas por nuvens gigantes de vapor de água quente.

“Modelos prevêem que não deveria existir água nos envelopes em torno de estrelas como esta, e os astrônomos ficaram intrigados sobre como ela chegou lá”, explica Paul Goldsmith, cientista do projeto Herschel da NASA. “Estas observações com o Herschel confirmam a presença surpreendente de vapor de água no que nós achávamos ser um deserto astronômico”.

