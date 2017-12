Obesos podem apresentar índices mais baixos de testosterona

A obesidade não está relacionada apenas a doenças cardíacas e diabetes: em homens, o problema também está associado a baixos níveis de testosterona. O estudo, realizado pela Universidade de Buffalo, nos EUA, mostra que pelo menos 40% dos homens com índice de massa corporal (IMC) acima de 30 têm baixos níveis do hormônio no corpo.

O percentual sobe mais em homens obesos diabéticos e de acordo com o IMC. “O efeito do diabetes na redução dos níveis de testosterona foi semelhante ao do ganho de peso de aproximadamente nove quilos”, explica Sandeep Dhindsa, endocrinologista e autor do estudo.

Os pesquisadores afirmam que é preciso fazer uma pesquisa similar em populações mais jovens, já que a obesidade tem aumentado no mundo e pode afetar homens no auge dos anos reprodutivos. “Tendo em vista os baixos níveis de testosterona em pacientes com obesidade ou diabetes, as concentrações do hormônio devem ser medidas regularmente nestas pessoas, especialmente quando estas condições ocorrem juntas”, ressalta Paresh Dandona, autor sênior do estudo.

A testosterona é um hormônio produzido por homens e mulheres, responsável pelo desenvolvimento e manutenção das características masculinas normais. Tem um importante papel no desempenho sexual do homem, já que é produzido cerca de 20 a 30 vezes mais. Altas taxas de testosterona tendem a aumentar o comportamento agressivo e predisposição a relações sexuais.

