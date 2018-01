Ossos poderão ser vistos em imagens 3D com resolução de nanômetros

Um novo método de nanotomografia computadorizada desenvolvido por uma equipe de pesquisadores alemães da Universidade Tecnológica de Munique (TUM), Instituto Paul Scherrer (PSI) e ETH Zurich abre as portas para exames de tomografia computadorizada de estruturas minúsculas com resoluções de nanômetros. O novo método torna possível, por exemplo, imagens tridimensionais do interior de frágeis estruturas ósseas. O artigo de título “Ptychographic X-Ray Computed Tomography at the Nano-Scale” e as primeiras imagens de nano-CT geradas com este procedimento foram publicados na revista Nature hoje. Esta nova técnica irá facilitar os progressos nas ciências da vida e dos materiais.

A osteoporose, uma condição clínica na qual os ossos tornam-se rígidos e frágeis pela perda de densidade, está entre as doenças mais comuns do envelhecimento dos ossos: na Alemanha cerca de um quarto da população com idade acima de 50 é afetada. O material ósseo dos pacientes diminui rapidamente, levando a um aumento significante da taxa de risco de uma fratura. Em pesquisa clínica até à data, a osteoporose é diagnosticada quase que exclusivamente pelo estabelecimento de uma redução global da densidade óssea. Esta abordagem dá poucas informações sobre paciente, estruturas locais e mudanças da densidade óssea.

Franz Pfeiffer, professor de física biomédica e chefe da equipe de estudo, resolveu o dilema: “com nosso método de nano-CT recém-desenvolvido, é possível visualizar agora a estrutura óssea e alterações de densidade em alta resolução e em 3D. Isto nos permite fazer pesquisas sobre as mudanças estruturais relacionadas à osteoporose em uma nano escala e, assim, desenvolver melhor as abordagens terapêuticas”.

Princípio do tomógrafo computadorizado de raios-X (TC)

Durante o desenvolvimento, a equipe de Pfeiffer construiu seu tomógrafo computadorizado de raios-X (TC). O princípio é bem conhecido – escâneres CT são usados todos os dias nos hospitais e práticas médicas para o rastreio de diagnóstico do corpo humano. No processo, o corpo humano passa pelos raios-X enquanto um detector registra em diferentes ângulos quanta radiação está sendo absorvida. Em princípio, isto não é nada mais do que tirar várias imagens de raios-X de várias direções. Um número destas imagens é usado em seguida para gerar imagens digitais 3D do interior do corpo usando o processamento de imagem.

O método recém-desenvolvido mede não somente o feixe de intensidade total absorvido pelo objeto em análise a cada ângulo, mas também as partes do feixe de raios-X que são desviadas para direções diferentes – “difratadas” na linguagem da física. Um padrão de difração é gerado para cada ponto de amostra. Isso fornece informações adicionais sobre a nanoestrutura exata, uma vez que a radiação de raios-X é particularmente sensível a mais ínfima das mudanças estruturais.

Os padrões de difração são então processados usando um algoritmo desenvolvido pela equipe. Martin Dierolf, autor do artigo explica que o algoritmo de reconstrução de imagem gera uma imagem tridimensional de alta resolução de uma amostra, usando padrões de difração acima de cem mil. Esse algoritmo leva em conta não somente a clássica absorção de raios-X, mas também a mudança de fase significativamente mais sensível dos raios-X.

A nova técnica também é interessante para aplicativos não clínicoa: outros campos de aplicação incluem o desenvolvimento de novos materiais em ciência dos materiais ou a caracterização de componentes semicondutores.