Parcela significativa de obesos mórbidos não tem um pedaço do DNA

Uma pequena, mas significativa, parcela de pessoas com obesidade mórbida apresenta uma falha da sequência do DNA. O alerta foi feito por pesquisadores da Imperial College London, no Reino Unido, e McGill University, no Canadá. De acordo com a pesquisa, a falta de uma parte do código genético pode significar a perda de 30 genes. A mesma variação genética não foi identificada em pessoas com o peso normal.

A obesidade mórbida, caracterizada por índice de massa corporal superior a 40, afeta 300 milhões de pessoas no mundo. Pesquisadores acreditam que os problemas de peso de aproximadamente um em cada 20 obesos mórbidos possam estar relacionados a variações genéticas, incluindo mutação e perda de DNA.

Estudos anteriores identificaram inúmeras variações genéticas que contribuem para a obesidade, a maioria relacionada a uma única mutação no DNA que altera a função de um gene. Entretanto, os resultados da nova pesquisa mostram que a obesidade possa ser causada por uma variação genética rara, em que uma parte do DNA está faltando.

Os pesquisadores ainda não sabem dizer a função desses “genes perdidos”, mas estudos anteriores já associaram a falta de genes ao autismo, atraso no desenvolvimento e esquizofrenia. Identificar essas variações genéticas e descobrir a função destes genes que não estão na sequência de DNA pode ser um grande passo no desenvolvimento de testes genéticos que indiquem o melhor tratamento para cada organismo.

Todas as pessoas herdam duas cópias de DNA: uma do pai e outra da mãe. Às vezes, uma falha no processo de cópia em um ou mais genes pode ter resultados drásticos. Especialistas acreditam que outras faltas genéticas possam existir e explicar a tendência à obesidade.

