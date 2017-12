Pesquisador identifica arma de 10 mil anos perto de Yellowstone

Um visitante leigo poderia até pisar no que aparentemente seria parte de um ramo de uma árvore. Mas, ainda bem que existe gente treinada: pesquisadores da Universidade do Colorado em Boulder, nos EUA, identificaram uma arma de caça de cerca de 10 mil anos no Parque Nacional de Yellowstone. O dardo teria sido congelado por milênios até que o arqueólogo Craig Lee o encontrou.

“Nós não percebemos até o início de 2000 que havia potencial para encontrarmos materiais arqueológicos em associação com o derretimento de neve e gelo permanente em muitas áreas do globo”, ressalta Lee. “Não estamos falando de geleiras maciças, estamos falando sobre o menor, mais estável cineticamente bancos de gelo que você pode ver no Parque Nacional Rocky Mountain”.

Como o aumento da temperatura global, inúmeros artefatos estão sendo encontrados e que foram preservados durantes milênios pelo gelo. O dardo de Lee foi achado em uma muda de bétula e conserva marcas pessoais do antigo caçador. Quando ele foi atirado, o dardo de quase um metro de comprimento tinha um projétil em uma das extremidades e ondulação na outra que seria anexada a um gancho de atlatl.

