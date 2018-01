Equipe afirma ter aprisionado átomos de antimatéria por 16 minutos

Uma equipe do Centro Europeu de Pesquisa Nuclear (CERN) relata em artigo publicado na versão online da Nature Physics que conseguiu aprisionar átomos de antimatéria por mais de 16 minutos. É o tempo suficiente para que pesquisadores consigam estudar suas propriedades em detalhes.

Atualmente, vivemos em um universo aparentemente feito inteiramente por matéria, ainda que durante o Big Bang matéria e antimatéria pareçam ter existido em quantidades iguais. Entretanto, a natureza parece ter uma ligeira preferencia por matéria – permitindo a formação de tudo o que existe no cosmo. Uma forma de analisar esta tendência natural é comparar átomos de hidrogênio com seus homólogos de antimatéria, o que torna o resultado especialmente importante.

“Podemos manter os átomos de anti-hidrogênio aprisionados durante 1000 segundos”, disse o porta-voz do experimento Alpha, Jeffrey Hangst. “Este é o tempo suficiente para começarmos a estudá-los, mesmo diante do pequeno número que temos até agora”.

No artigo os pesquisadores relatam que 300 antiátomos presos foram estudados. Este “acúmulo” de antiátomos permitirá que o anti-hidrogênio seja mapeado com precisao, usando laser ou espectroscopia microondas para que possa ser comparado ao átomo de hidrogênio – um dos elementos mais conhecidos atualmente pela Física. Qualquer diferença entre eles se tornará aparente após uma cuidadosa análise. Também abre as portas para medir a influência da gravidade sobre a antimatéria.

Antimatéria

A antimatéria é criada no universo após a colisão entre partículas de alta energia, tal como ocorre no centro de galáxias. Apesar disso, até hoje nenhum tipo de antimatéria foi detectada como resíduo do Big Bang – a grande “explosão” que teria originado o universo e, consequentemente, a vida. Esta condição deixa pesquisadores inquietos, pois levanta a hipótese de que haja “outros lugares” possivelmente constituídos por antimatéria.

