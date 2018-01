Pesquisadores avançam na compreensão da tuberculose

A tuberculose ainda infecta, ainda mata. Cerca de dez milhões de pessoas são afetadas pela doença a cada ano. Embora seja altamente contagiosa, propagando-se pela tosse e espirros, pode muitas vezes não causar sintomas em algumas pessoas, o que facilita ainda mais sua transmissão. Agora, uma equipe da Universidade McGill, no Canadá, pode ter dado um passo além no desenvolvimento de melhores vacinas e tratamento.

As bactérias da tuberculose têm uma incrível capacidade de sobreviver em organismos saudáveis, o que aparentemente sugere que elas têm algumas estratégias para driblar a imunidade. Elas entram no corpo pela inalação, estabelecendo-se no trato respiratório. Inicialmente, macrófagos alveolares – um tipo de glóbulo branco que fica nos pulmões – reconhecem os invasores e partem para a briga (tentando “devorá-los”). Mas parece que isso apenas não basta.

A maneira pela qual os macrófagos infectados morrem é um fator determinante no desenvolvimento da imunidade contra a tuberculose. Em uma situação saudável, os macrófagos induzem a apoptose, um tipo de morte celular que mantém sua membrana intacta mesmo ao ter engolido a bactéria. Ocorre, no entanto, que a bactéria da pneumonia induz a morte celular por necrose – permitindo que a membrana estoure e as bactérias escapem.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O destino dos macrófagos no corpo dependerá do equilíbrio entra dois tipos de eicosanoides, moléculas que contribuem para o controle de nosso sistema imunológico. O código genético bacteriano pode atuar a favor da necrose, modificando a produção de eicosanoides.

De acordo com os pesquisadores, felizmente já existem medicamentos no mercado que visam a produção de eicosanoides (como remédios para artrite reumatoide). “O próximo passo é ver exatamente como essas drogas podem ser usadas para tratar a tuberculose”, diz Maziar Divangahi, responsável pela pesquisa.

Veja também:



– Vitamina B6 pode reduzir risco de câncer de pulmão em até 50%

– Interferon gama conclama células-tronco do sangue durante infecções

– Pesquisadores encontram microRNA envolvido na fibrose pulmonar

– Bactéria da pneumonia pode ser derivada de bactéria de animais

– Fiocruz desenvolve kit para diagnóstico rápido da tuberculose

– Bactéria que causa úlcera no estômago protege contra tuberculose