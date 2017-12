Pesquisadores desenvolvem novo teste para o diagnóstico da artrose

Pesquisadores da King’s College London, no Reino Unido, descobriram uma nova forma de medir metabólitos no sangue que permitem o diagnóstico precoce da artrose. Também chamada de osteoartrite, a doença é uma perturbação crônica das articulações pela degeneração da cartilagem ou osso.

“A artrose afeta cerca de 8,5 milhões de pessoas no Reino Unido e uma das principais características é o dano à cartilagem, músculo liso forte que alinha os ossos e permite que as articulações se movam com facilidade e sem atrito”, explica Guangju Zhai, principal autor do estudo. “Os dois novos biomarcadores metabólicos encontrados nesse estudo podem indicar o aumento da degeneração da cartilagem”.

O novo método testa 163 sinais químicos de uma única amostra de sangue ao mesmo tempo. Estes sinais são indicadores do metabolismo celular e os seus 26 mil índices metabólicos representam as reações químicas que ocorrem no corpo humano.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A equipe pretende estudar mais a fundo o mecanismo dos marcadores. “Esperamos que a nossa pesquisa leve à adoção desses dois índices metabólicos na prática clínica, permitindo que os médicos façam o diagnóstico da doença ou o seu desenvolvimento mais cedo”, diz Tim Spector, autor sênior do artigo. O pesquisador acredita que o método possa ser usado para monitorar a eficácia de tratamentos no futuro, já que atualmente a avaliação dependa de raios-x e exames similares.

Os pesquisadores chegaram aos índices metabólicos relacionados a artrose após o estudo de 123 mulheres com o problema no joelho e 299 saudáveis, comparando as diferenças de metabolismo. A partir disso, testaram os resultados em outro grupo.

Veja também:

– Gel recupera cartilagem com ajuda de células-tronco do organismo

– Inibidor de síntese de serotonina no intestino cura osteoporose em ratos

– Proteínas podem ajudar em teste de urina para detecção de câncer nos rins

– Exame de urina indica problemas renais em pacientes com lúpus