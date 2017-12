Identificadas regiões do genoma envolvidas no metabolismo de lipídios

Uma equipe internacional de pesquisadores identificou 59 novas regiões do genoma humano envolvidas no metabolismo de lipídios, cuja concentração no sangue – como o colesterol – é um dos mais importantes fatores de risco para a doença arterial coronariana. A descoberta pode fornecer a base para o desenvolvimento de novos medicamentos que suprimam genes e previnam problemas cardíacos.

Homens e mulheres após a menopausa têm um risco igual para o desenvolvimento da doença arterial coronariana – um problema que pode tanto prejudicar fortemente a qualidade de vida e longevidade como levar à morte, sendo uma das principais causas no mundo. A doença se desenvolve quando as artérias que fornecem sangue ao músculo do coração ficam entupidas com aglomerados de lipídios, dificultando ou impedindo o fluxo sanguíneo normal. Assim, o coração não é oxigenado satisfatoriamente, resultando em dores no peito ou ataque cardíaco.

Para chegar aos resultados, os pesquisadores analisaram o genoma em mais de 100 mil indivíduos de ascendência europeia. A equipe identificou 95 regiões, que incluem locais previamente indicados em estudos anteriores, e 59 novos “pontos” relacionados aos processos metabólicos de lipídios.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com os pesquisadores, embora o trabalho tenha sido feito com amostras de europeus, algumas regiões do genes são partilhadas por populações não-europeias. Significa, em uma interpretação direta, que os resultados serão relevantes em escala global.

“Este estudo representa uma parte significativa do quebra-cabeças complexo da genética para compreender os riscos de desenvolver doença coronariana”, diz Massimo Mangino, do Department of Twin Reserach & Genetic Epidemiolgy. “Como este é o maior estudo do tipo já feito, com amostra que assegura uma relevância internacional dos resultados, estamos esperançosos que irá fornecer as bases para futuras pesquisas em biomarcadores para a doença arterial coronariana, e permitir que novas drogas combatam este perigoso estado”.

Veja também:

– Identificadas variantes genéticas para altos níves de triglicérides

– Ateriosclerose pode ser tratada sem redução dos níveis de colesterol

– Uso de estatina por pessoas com risco de doenças é seguro

– Estudo mostra que microvasos podem “limpar” bloqueios no cérebro

– Perigo camuflado: colesterol bom nem sempre é tão bom em algumas pessoas