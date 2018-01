Raridade cósmica: pesquisadores identificam a estrela mais massiva

Pesquisadores da Universidade de Sheffield identificaram a estrela mais massiva até hoje vista. Encontrada entre dois aglomerados de estrelas jovens – o NGC 3603 e RMC 136a -, a R136a1 pode ter pesado até 320 vezes mais do que o Sol – duplicando o limite previamente aceito de massa solar. É também cerca de 10 milhões de vezes mais brilhante.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Diferentemente dos humanos, as estrelas nascem pesadas e perdem peso com a idade”, explica Paul Crowther, professor do Departamento de Física e Astronomia de Sheffield, que conduziu o trabalho. “Tendo um pouco mais de um milhão de anos, a estrela R136a1 já está na meia-idade e passou por um processo de perda de peso intensa”. De acordo com o pesquisador, boa parte da massa desta superestrela já foi dispersa, e sua massa atual deve ser equivalente a 260 vezes a do Sol.

Pesquisadores já haviam detectado estrelas com temperaturas de superfície superiores a 40 mil graus Celsius (mais de sete vezes a do Sol), dezenas de vezes maiores e milhões de vezes mais brilhantes que o Sol. Um caso como este, no entanto, é raridade.

Localização brilhante



O NGC 3603 está a aproximadamente 22 mil anos-luz do Sol e funciona como um berçário cósmico, onde estrelas se formam rapidamente a partir do anel nebuloso de gás e poeira. O RMC 136a, por sua vez, fica dentro da nebulosa de Tarântula que está dentro da Grande Nuvem de Magalhães – uma galáxia vizinha a nossa Via Láctea.

Formação de gigantes

Há duas hipóteses para a formação de estrelas deste porte: elas realmente nasceram imensas ou pequenas estrelas se uniram para produzi-las. Caso a gigante luminosa substituísse o Sol no centro do nosso sistema solar, o ano terrestre teria apenas três semanas. Além disso, nem afundado em protetor solar: a estrela banharia a Terra com uma intensa radiação ultravioleta que tornaria a vida em nosso planeta impossível.

Equipamentos de estudo

Paul Crowther, professor de astrofísica no Departamento de Física e Astronomia de Sheffield usou o ESO Very Large Telescope, do Observatório Europeu, dados da NASA e da Agência Espacial Europeia e o telescópio espacial Hubble para estudar os dois aglomerados de estrelas.

Veja também: