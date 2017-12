"Mecanismo-chave" de proteção contra infecção viral é identificado

Pesquisadores da UT Southwestern Medical Center, EUA, identificaram como uma proteína que normalmente se tranca em moléculas dentro da célula e determina sua destruição também dá vida ao sistema imunológico contra os vírus.

Os pesquisadores descobriram que certa forma “fatal” da proteína ubiquitina interage com outra proteína, chamada RIG-1 – mas não marca a sua destruição. Ao invés disso, liga-se a ubiquitina e ativa o RIG-1, conhecida por estimular o sistema imunológico do corpo humano quando um vírus invade a célula.

James Chen, professor de biologia molecular na Universidade do Texas e autor do estudo, disponível na revista online Cell, reconstituiu com a equipe elementos-chave do sistema imunitário inato humano em tubos de ensaio e descobriu que a ubiquitina forma uma série de estruturas única que associa com a RIG-1 antes que ela comece a lutar contra os vírus. O sistema imunológico inato é a primeira resposta do corpo à invasão de patógenos.

“A ativação do RIG-1 é a primeira linha de combate do nosso sistema de defesa contra infecções virais”, diz Chen. “Entendendo como isso vem a tona é um passo importante no desenvolvimento de novas abordagens para terapias antivirais. Tendo esse sistema de tests em tubos de ensaio pode ajudar a identificar substâncias que aumentam a imunidade do corpo para os vírus”.

Chen agora pretende descobrir como a RIG-1 interage com outra proteína chamada Mavs, também essencial para a resposta imune.

